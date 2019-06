Suurkatastroofid paljastavad inimkonna kohta nii mõndagi

Loodusõnnetused on inimkonda laastanud kogu meie olemasolu vältel. Oleme õppinud neiks valmistuma ja usume üsna kindlalt, et maailm on kontrolli all. Aga hiiglaslik katastroof on tõenäoline enamikus suurlinnades. Et neist elu ja võimalikult väikeste tagajärgedega välja tulla, tuleb vaadata otsa võimalikele tulevikusündmustele ning heita hindav pilk minevikule.