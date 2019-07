Ilmus raamat SHARE uuringutulemustega: eestlased teevad palju tööd ja veedavad vähe aega perega

Värsketest uuringutulemustest tuli veel välja, et sotsiaalne võrgustik ja kognitiivne võimekus on omavahel tihedalt seotud. Lisaks toituvad umbes 30 protsenti Eesti vanemaealistest (60+) ebatervislikult – st ei tarbi puu- ja köögivilju igapäevaselt.

«Üksi elavad vanemaealised inimesed Eestis on ebatervislikuma toitumisega kui leibkonnas teistega koos elavad inimesed. Seega teiste inimestega koos elamine võib mõjutada inimeste tervisekäitumist,» selgitab Abuladze.

Mitmetes värske kogumiku artiklites on sündmusloolised andmed 7. lainest, et analüüsida näiteks isiksuse kujunemise rolli lapsepõlves ning selle mõju avaldumist hilisemas eas, terviselõhesid elukaare vaates seoses hariduse ja sissetulekutega, töökarjääride kirjeldusi, sotsiaalseid muutusi uuemates EL riikides ning viimase majandussurutise mõjusid.

SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) on üleeuroopaline vanemaealist (50+) rahvastikku hõlmav küsitlusuuring, mis keskendub individuaalsele vananemisprotsessile ja seda mõjutavate põhjuslike seoste uurimisele. Tegemist on longituuduuringuga ehk samu inimesi uuritakse teatud aja tagant uuesti, et teada saada, mis on nende elus vahepeal muutunud.

SHARE paneeluuring sisaldab üle 120 000 50+ vanuses isiku (üle 297 000 intervjuu) andmeid ja seda viiakse läbi kõikides Euroopa riikides. Eestist osales 7. uuringulaines ligi 7000 inimest. Teaduskoordinatsiooni veavad Eestis Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadlased Luule Sakkeus, Tiina Tambaum ja Liili Abuladze. Teadlased teevad koostööd Statistikaametiga.