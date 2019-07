Tavalisi raamatuid müüakse vähem, audioraamatuid rohkem

Üha rohkem on kuulda uudiseid selle kohta, kuidas väiksemad raamatupoed virelevad ja paljud on olnud sunnitud oma uksed sulgema. Probleemi üheks selgeks põhjuseks on asjaolu, et inimesed ostavad järjest vähem raamatuid. See ei kehti aga audioraamatute kohta, mida ostetakse järjest rohkem, edastab Bookstr.