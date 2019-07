Arvustus. Lustlik, põhjalikult läbimõeldud ja kohutavalt huvitav

Tegevuspaik Maavald ei ole just etnofuturistlik utoopia, vaid paras sitaauk, kus eesti soost mõisnikud rõhuvad rahumeeli nälja piiril vaakuvaid eesti talupoegi, talupojad on harimatud ja sõgedad, kõik haiseb ja laguneb ning keegi ei saa kellegagi läbi.

Inimolemisest konservatiivses žanris

Viimastel aastatel on toimunud päris tuliseid debatte vähemuste koha üle ulmemaailmas. Nende põhjus on vist paljuski selles, et ulmekirjandus on olnud üsnagi konservatiivne žanr, kus hea võidab ikka kurja ning piirid kõigi asjade vahel on selged. Kokkuvõttes võib mõnes teoses kirjeldatav füüsiliste asjade maailm olla meie omast küll radikaalselt teistsugune, kuid olenditevahelisi suhteid see justkui ei mõjutakski. Osalt on see ehk maitse asi, mida keegi oma lemmikajaviites näha tahab, kuid samal ajal on osa ulmekirjandusest positsioneerinud ennast alati teaduslikuna, s.t potentsiaalselt tõeseid tulevikukujutelmi esitavana. Ja kui keegi ka tähelaevade ja tulnukarassidega tulevikku isegi sisimas päriselt ei usu, siis raamatut lugedes peaks teosesse sisseelamiseks suutma seda endale siiski vähemasti sisendada. Seejuures näib sageli, et mida veidram on olukord, seda lihtsam on sellesse uskuma jääda ning seda enam suudab see meid kõnetada, meie endi kohta justkui midagi öelda (mis muudab muidugi köitvamaks ka loetava teksti). Ja mulle tundub, et mida kaugemale «normist» tekst hälbib, seda rohkem on tal potentsiaali midagi öelda, olgu siis kas või inimese kohta.

Mis inimolemisse puutub, siis selle valla asjatundjaks on meil ikka peetud Tammsaaret, kes tõestab näiteks Maarja Vaino tõlgenduses «Tammsaare irratsionaalsuse poeetikas» [2] oma loominguga teesi elu ja inimese irratsionaalsusest ja mõistuse jõuetusest. Väidaksin aga, et isegi kui inimene ei ole mõistuspärane, siis on realistlik kirjandus võimetu selle mõistuspäratuseni jõudma. Nõnda võis ju Tammsaare Pearu olla omamoodi hull, kuid lõppkokkuvõttes sõdis ta Andresega siiski päris ratsionaalsetel põhjustel. Inimese traagiliselt paratamatu arutuse väljendamiseks on fantaasiakirjandus (seejuures mitte pelgalt ulme mõistes) ükskõik kui väljapeetud realismist palju kindlam žanr, kuna selles ei pea tegelase irratsionaalne psüühika mitte kujutuslaadile alistuma, vaid need kaks saavad teineteist vastastikku võimendada. Ja aurupunk on alažanrina selleks veelgi sobivam, olles olemuslikult üles ehitatud vaimuvalguse ja -vaesuse, moodsa ja arhailise kõrvutamisele ning vastandamisele. «Newtoni esimene seaduski» mängib väga palju just selle kontrastiga, paigutades ulmeliselt kõrge teaduse kõrvuti keskaegse maailmanägemisega. Selle kvintessents on mu jaoks Maniakkide Tänava «tõrreinimesed» – soode keskel salajases teaduslaboris aretatavad tohutu kiirusega hiiglasemõõtu kasvavad geneetiliselt muundatud inimkloonid, keda samas, nagu ette võib kujutada, kasvatatakse arhailistes tõrtes. Või siis selline rahva mõtteviisi kajastav lõik: «[K]õikjal arenenud paigus tehakse õhuvallas lendamise katseid, kuid niiviisi on see haritud inimeste seas. Talurahvas, kes on enamasti kirjaoskamatu ja ei loe mitte ajalehti, vaid ilmamärke ja ei usu teadusesse, vaid loodusvaimudesse, on säärast elukat nähes haaranud hangud ja kirved ning sööstnud oma põldu tallava õhukoletise vastu. Küllap peavad nad seda mingiks hiiglaslikuks kratiks, kes, tulesaba korstnast väljas, on tulnud nende orast varastama.» (lk 19)

Kõige eredamalt kontrastne ning kõige enam inimsuse ja ratsionaalsuse piire kompav osa sellest maailmast kehastub aga Ungurmuiža Svajones – ühes romaani kesksetest tegelastest, kes näeb Ökonoomilise ja Sotsiaalse Entiteedi uuendustes võimalust muuta kardinaalselt teda kui inimest väliselt defineerivaid omadusi: tema keha ja sugu. Autori irooniale vaatamata mõjub see liin sedavõrd loomulikuna, et paneb küsima, miks me rohkem nii ei tee – miks me ei püüa rohkem avada inimest (nii üksikus kui ka üldises tähenduses) selle kaudu, mida ta veel ei ole.

