Kirbuturult ostetud esmaväljaanne teeb selle leidjast rikka mehe

Õnnelik inimene ostis juba aastaid tagasi kirbuturult teose, mille eest tal on lootus kopsakas summa saada. «Harry Potteri ja tarkade kivi» esmaväljaandeid on vaid 500 ja need on fännide seas eriti ihaldusväärsed. Viimati müüdi kaks samasugust kõvakaanelist teost oksjonitel maha 28 000 naela ja 68 000 naela eest, edastab SWNS.