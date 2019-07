13 üllatavat fakti Ernest Hemingway kohta

Elu lõpu poole oli Hemingway järjest paranoilisem ja kartis, et FBI jälitab teda. Tema hea sõber A.E. Hotchner kirjutas ühes artiklis, et nende põhjendamatute hirmude vastu prooviti mitu korda elektroteraapiat, kuid sellest ei olnud kasu. Hemingway uskus, et teda kuulatakse pealt ja tema kirjad loetakse läbi. Ta ei julgenud kasutada telefoni ja uskus, et tema autosse on paigaldatud «lutikad». Hiljem survestati FBId Hemingway kohta koostatud faile avaldama ning sealt selgus, et ta oli tõepoolest J. Edgar Hooveri hoolsa pilgu all jälgimisel.