Raamatuportaali test: kui hästi tunned Astrid Lindgreni loomingut?

Küsimusele, miks ta kirjutab, vastas Lindgren: «Et lõbustada last enda sees lootuses, et lusti jätkub ka teistele lastele.» Seda lusti on jätkunud uskumatult paljudele, ja jätkub veel. Lindgreni lood ja tegelased on võitnud meie südametes erilise koha. Pane oma teadmised proovile ja testi, kui palju tema loomingu kohta veel mäletad!