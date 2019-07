Eestile olulised teadustaristud said kaante vahele

«Teekaardi ettevalmistamine on meie jaoks üks keerulisemaid ja vastutusrikkamaid ülesandeid, sest teekaardis olevad objektid on Eesti teadusele pikaajalise mõjuga,» tõi esile teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps toob eessõnas välja, et teekaart on värav mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa teadusmaailma: «Tipptasemel teaduse tegemine nõuab juurdepääsu väga mitmekesistele uurimiskeskkondadele. Tänapäeval ei piisa sobivate tingimuste loomisest Eestis, vaja on eelkõige rahvusvahelist koostööd.»