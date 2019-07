5 uut raamatut, kust saab laulu- ja tantsupeo kohta põnevat lisa lugeda

pärandkultuurist huvitunud Heinrich Tiidermann (1863–1904);

Sõrve kolinud Vene keisrikoja fotograaf Carl Oswald Bulla (1855–1929); juba oma tegevuse algusaegadel tuntud fotograafid ja kirjastajad Georg-Johannes Parikas (1880–1958) ja Peeter Parikas (1889–1972)

ning Carl Sarap (1893–1942), kelle 10-pildiliste fotopostkaardi-komplektide seeria «Kaunis kodumaa» oli kasutusel ka illustreeriva õppevahendina koolides.

«Laulupeole!»

Anu Röömel

Metsas korraldatakse loomade ja lindude laulupidu. Kõik saavad koori laulma, vaid karumõmm jääb välja. Aga talle nii meeldib muusika! Ta käib salamisi teiste proove kuulamas ja tunneb juba sellestki suurt rõõmu. Otsib ka lauluraamatud välja ja hakkab ise harjutama, sest ehk järgmine kord temagi... Koorirahval aga ilmneb enne pidu suur mure. Mis küll saab? Aga kõik laheneb lõpuks kenasti. Tuleb tore laulupidu, kust ei puudu ka üllatus.

Raamatust leiad ka laulupeo laulud.

«Rahvuslik mood»

Anu Hint, Anne Metsis, Riine Kallas, Harry Liivrand

2009. aastal korraldas Eesti Moekunstnike Ühendus Hobusepea galeriis esivanemate tõekspidamistele ja ilumeelele pühendatud näituse «Eestlane olla…", mida tänaseks on eksponeeritud 30 korral.

55 nimekat moedisainerit ja käsitöömeistrit on üheksa aasta jooksul erinevates maades näidanud, et eesti rahvakunsti kujundikeel, värvid ja mustrid on nende ilumeelde kodeeritud ja aastasadade jooksul väljakujunenud eesti stiil elab edasi ka tänapäeva rõivadisainis. Näituse pikk ajatelg annab võimaluse vaadelda tekstiili- ja moeeriala lõimumist erinevate põlvkondade loomingu kaudu. Moeväljapanek võimaldab mõtiskleda eestluse ja eestlaseks olemise, oma juurte hoidmise ja meile ainuomase säilitamise üle muutuvate-segunevate identiteetide maailmas.

Kataloogi vanimad rõivad on loodud Tallinna Moemajas 80-ndatel aastatel, viimased mudelid on valminud 2018. aastal. Rõivaste taustaks on Eesti Vabaõhumuuseumi, Harjumaa, Muhu ja Heimtali muuseumi tekid, rõhutamaks seoseid vanade tekstiilide ja kaasaegse moekunsti vahel.