«Teadmine, et tegu on ajukasvajaga, muutis mu paanikahood hullemaks»

Kriminaalpolitsei komissari Kari Sorjoneni ja tema pere elu väikeses Lappeenranta linnakeses muutub päev-päevalt kodusemaks. Kuigi mees on uuel töökohal edukas, ei ole kolimine talle siiski toonud oodatud rahu. Ühe kauni päeva loojangust saab alguse tema senise elu painavaim juhtum. Vaiksel hommikul ärkab Sorjoneni tütar Janina purjekal. Tal ei ole aimugi, kuidas ta sinna sattus ja miks on ta käed verised. Politsei leiab purjekalt mehe surnukeha. Kui Janina arreteeritakse, on Sorjonen ainus, kes usub tema süütusesse, aga ta on uurimisest kõrvaldatud. Algab isa ja tütre meeleheitlik võitlus vabaduse ja elu nimel, kus kaheldakse kõiges ja kõigis. Loeb Rando Tammik.