Stephen King tahab, et Netflix teeks uue ja parema «Kupli all» telesarja

CBS tegi 2013. aastal romaani põhjal teleseriaali, milles küll järgitakse romaani põhisüžeed, kuid kus on muudetud mõnd tegelast ja olukorda. Sarja algus oli edukas ja see võeti hästi vastu. Esimesele hooajale järgnes veel kaks hooaega, kuid arvustused läksid üha kriitilisemaks ja vaatajanumbrid langesid järsult, mistõttu otsustati 2015. aastal sari lõpetada.

Kingi pahane säuts näitab selgelt, et ta süüdistab sarja ebaedus telestuudiot CBS. Pole ime, et King just Netlixilt paremat sooritust loodab, sest Netlfix on teistelegi halvasti lõppenud sarjadele uuesti elu sisse puhunud. Jääb vaid loota, et Netflix selle mõtte ka teoks teeb.