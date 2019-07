Killuke ajaloost: millest tekkis halvustav väljend «pastlakultuur»?

Et Eesti etnomoel on meie igapäevarõivastuses nii enesestmõistetav osa, on pea sajandipikkuse traditsiooni tulemus. Uued moeloojate põlvkonnad jätkavad üha julgemate eksperimentidega, nii et igale lapselegi on selge, miks triibuseelik on popp ja lilletikand tegija. Ajalooliselt on rahvusliku moe populaarsus olnud laineharjal koos rahvusliku eneseteadvuse kasvuga ja sõltunud ka üleilmsetest moevooludest.