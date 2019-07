Maria Katariina Kuusing esitleb raamatut «Teadliku elu meistriklass»

See, et elad siin maapeal, just sellel ajastul ja just sellisena, nagu oled, ei ole kokkusattumus või juhus! Sa ei ela siin lihtsalt mingit tavalist elu, mis kulgeb vaid kohustuste täitmise ja ühiskonna nõudmiste tagaajamise rütmis! Sul on nüüd ja kohe võimalus välja murda sellest hukatuslikust ettekuulutusest, mille ühiskond meile juba sündides peale surub. Sul on just praegu võimalus võtta ohjad enda kätte ja hakata elama nagu meister! Olla oma elu meister! Sa võid saavutada ja luua ükskõik mida! Kirjutasin selle raamatu, et raputada ühiskonnast ja SINUST välja hirm, iganenud mõttemustrid, sisemised valud ja jäigad raamid ning et saaksime kõik lõpuks ometi olla oma elu tõelised kirglikud juhid! Võta see raamat kätte, las see olla sinu manuaal, et saavutada meisterlikkus just selles valdkonnas (või kõigis), milles oled seni terve elu kaotajaks jäänud ning lasknud kogu oma olemusel tuhmistuda ja kehal kannatada. See ei ole tavaline eduõpetuse raamat. Selle raamatu ridade vahele on kodeeritud energeetiline võrk, mis kannab endas elumuutvaid teadmisi ja jõudu. Ammuta see võrk endasse! Olen teinud selle võrgu kättesaadavaks kõikidele vapratele, kes soovivad iga hinna eest teha endas suur muutus ning ei anna mitte mingil juhul alla. Saa selleks, kes Sa tõeliselt oled – Universumi vägevaim ja teadlikum looja! Ära kahtle! Tegutse!