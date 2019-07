Tammsaare lugu kahest inimesest, kes ei muutu

««Elu ja armastus» on ennekõike kahest inimesest ja nende vahel sündivast, mehest ja naisest, kusjuures ka nende puhul võib märgata midagi, mida võib lugeda nii teksti nõrkuseks kui ka teksti käivitavaks laetuseks. Selleks on karakterite muutumatus,» ütleb teose tutvustuseks kunstiteadlane ja dramaturg Eero Epner. «Rudolfi traagika peitub selles, et ta inimesena ei muutu, kuigi ta (justkui) üritab. Irma traagika saab alguse täpselt samast − ka tema ei muutu. Nagu kohtuksid kitsas kanalis kaks aurikut, kes proovivad sinna mõlemad ära mahtuda, kuid kuna kumbki ei ole võimeline sulanduma millekski muuks, lõpeb kõik katastroofiga.»