Amerikanismid itaalia menüüs - Spaghetti bolognese't Itaalias ei tunta!

3 liitrit vett.

Võta vaba päev elust, tööst ja lastest ning seo ette köögipõll. Haki porgand, sibul ja seller pisikesteks tükkideks. Kata potipõhi oliiviõliga. Parima tulemuse saamiseks kasuta extra virgin oliiviõli. Lisa juurviljad ja kuumuta umbes kümme minutit madalal tulel (kasutades gaasipliiti nagu üks õige itaalia pereema).

Kui juurviljad on kuldkollased ja potipõhi kuiv, on aeg lisada hakkliha. Lase haududa vähemalt kümme minutit madalal tulel, aeg-ajalt segades. Kui mahlad on aurustunud, lisa klaas veini. Istu maha ja ravi üle jäänud veiniga ärevat kärsitust! Lase lihal haududa madalal kuumusel. Kui potipõhi taas kuivaks on tõmbunud, pane juurde tomatipasta, liiter vett ja pisut soola. Siinkohal sobib kuumust natuke tõsta. Lase kastmel vähemalt tunnike omasoodu podiseda. Varu kannatust! Retsept on alles vaevu poole peal!

Tunni möödudes võid lisada kastmele veel liitri vett ja avada uue veinipudeli. Läinud on jälle tunnike, aeg taas kosutada kastet liitri veega. Lase podiseda tunnike madalal tulel. Hinga kolm korda sisse ja välja, sest süüa ei saa veel niipea. Kui vedelikud on potist täielikult aurustunud, võid viimaks kolmetunnise veevalamise sinnapaika jätta. Maitsesta liha soola ja pipraga ning lisa kastmele piim. Võta taas istet diivanil ja hinga kergemalt – retsept on lõpusirgel. Kui liha on ka piima endasse tõmmanud, on kaste lõpuks ometi valmis!

Serveeri kauaküpsenud liharoog tagliatelle tüüpi pastaga. Ära pastat üle keeda, sest õige pasta on al dente! Naudi ragù’d parmesani ja klaasi punase veiniga.

NB! Peida ketšup külmkapi kõige pimedamasse nurka. Selle lisamist pastale peetakse kulinaarseks kuritööks!