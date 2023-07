PSÜHHOLOOGILINE PÕNEVIK ⟩ «Tead küll, millest ma räägin. Kõige ilusam sureb alati esimesena»

«Selles mõttes, et sina oled meil ju iluduskuninganna, kullake. Issand jumal. Tead küll, millest ma räägin.» Luna raputab Elizabethi õlgadest. «Kõige ilusam sureb alati esimesena.» Minu ja Bessi poole vaadates lisab ta: «Oli niimoodi või? Iludus esimesena? Ei mäletagi enam. Oh, rahunege maha nüüd. Olen kindel, et vana ekstsentrik sureb järgmisena.» Ta nügib Elizabethi, nagu nad jagaksid mingi- sugust saladust: kaks tüdrukut Luna peas käivas filmis. Mu abikaasa suudab kuidagi naeratuse näole manada.

Ma pole sellelt naiselt eal üle kahe lause kuulnud ja tunnistan, et ta võitis just mu südame. Lähemal seisvad sõbrad pöörduvad pealt vaatama – isegi mitte kuulatama, vaid otse ja avalikult lõbustatult vahtima. Mul on isu Bessi päästmiseks vahele astuda, kuid mõistan, et sellel naisel pole ilmselt abi vaja. Pärast paari hirmsat hetke, mil Luna häbi võimaliku tekkiva kaosega peitust mängib, otsustab Bess naeratada. Naerab isegi. See tabab Lunat nii ootamatult, et ka tema puhkeb naerma. Mida ta muud teha saab? Ta näitab näpuga Bessi poole. «Sina – sa oled meil päris metsik veel, kullake, või mis? Olgu ma neetud.» Ta hüüab kõva häälega üle toa Rickile: «Sul on siin üks paras tulehark, härra Lester!»