Loe katkendit Aleksandr Solženitsõni teosest «Lenin Petrogradis»

Tugevad poisid kandsid Leninit kätel päris sissepääsuni välja. Aga sisse Lenin isegi ei kõndinud, vaid jooksis vudival sammul, nagu ei tuleks ta rongilt, vaid läheks rongile – ümmargune must kaabu peas, ise ruske –, ning Kollontai ulatas talle uhke punase kimbu. Tema järel sisenes nii umbes kolmkümmend inimest, ühele noorele kräsupäisele kohmardile pisteti ka kimp pihku, kuid palju väiksem, ja enamlased sulgesid välisukse, lubamata perroonilt sisse liigset publikut. Vaksalipoolne uks oli juba niigi suletud, aga see oli klaasist, lai, kahe poolega, ja läbi selle vahtisid paljud, üksteise vastu litsutult.

Toa keskel põrkas Lenin – liikumistuhinas – peaaegu otsa Tšheidzele, ootamatule takistusele, ja peatus. Tundnuks ta ära Tšheidze, keda oli juba hulga aastaid sajatanud, poleks ta ehk seisma jäänud, kuid Tšheidze alustas oma sügavas sünguses tervituskõnet. Ent rõõmustavaid sõnu oli seal vähe ja juba kolmandast fraasist kõlas läbi, et revolutsiooni kaitsmiseks ei ole vajalik mitte lahkulöömine, vaid demokraatia ridade ühteliitmine, tuleb sammuda koondatud ridadena, et kindlustada revolutsioonilisi võite, kaitsta rünnakute eest, ning täitevkomitee loodab, et neid eesmärke jagab ka tervitatav.