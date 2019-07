Mis on koomiks ja mis on graafiline romaan?

Koomiks – üldise mõistena tähistab see teost, kus lugu on jutustatud piltidena ja sõnad on asetatud sõnamullidesse. Koomiskid on näiteks kord kuus ilmuv «Miki Hiir» ja nädalalahes ilmuv «Garfield». Koomiks on üldine termin, mille alla saab liigitada kõik pildilood. Väikeste ühe- või kaherealiste koomiksite kohta öeldakse inglise keeles ka comic strip, mille vaste eesti keeles on lihtsalt koomiks.