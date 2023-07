5 raamatukogu, mis on teadaolevalt kõige vanemad maailmas

Khizanat al-Qarawiyyin, al-Qarawiyyini Ülikool, Maroko

Teadaolevalt on see maailma vanim raamatukogu ning selle loojaks on naisterahvas Fatima al-Fihri. Raamatukogu avati 859. aastal ning selles on hoiul üle 4000 haruldase raamatu ja käsikirja.

Qarawiyyini raamatukogu Al-Qarawiyyin mošees Marokos. Foto: Samia Errazouki / AP / Scanpix

Rampur Raza raamatukogu, Rampur, India

Raza raamatukogu rajati 18. sajandi lõpul ning see on koduks paljudele indo-islami aaretele. Nende hulgas on näiteks koraani esimene tõlgitud käsikiri. Tänapäeval täidab see eelkõige arhiivi ja muuseumi rolli, kus töötajad kannavad alati valgeid kindaid.

Raza raamatukogu. Foto: Shutterstock

Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Mehhiko

1646. aastal kinkis Puebla piiskop Juan de Palafox San Juani koolile 5000 raamatut tingimusel, et need oleks kättesaadavad kõigile, kes soovivad neid lugeda. Nii sündiski raamatukogu, mille eesmärgiks on inimesed raamatutarkusega pimedusest valgusesse juhatada.

Palafoxiana. Foto: akg-images / Gilles Mermet / Scanpix

Bodleiani raamatukogu, Oxfordi Ülikool, Oxford, Inglismaa

Bodleiani raamatukogu loodi Oxfordi Ülikooli juurde 1602. aastal ning seega on see Euroopas üks kõige vanemaid raamatukogusid. Ühtlasi on see Inglismaal suuruselt teine raamatukogu.

Bodleiani raamatukogu sisevaade aastast 1903. Foto: Mary Evans Picture Library / Scanpix

Admonti benediktiinikloostri raamatukogu, Admont, Austria

Admonti benediktiinikloostri raamatukogu on üks vanemaid ja ka kõige kauneimaid raamatukogusid maailmas. Pole ime, et turistid sellest nõnda palju fotosid Instagramis avaldavad. Bartolomeo Altomonte juhtimisel valmis see 1776. aastal seitsme freskodega kaunistatud laekupliga, mis kujutavad valgustusajastule iseloomulikke teadusharusid.

Admonti benediktiinikloostri raamatukogu. Foto: Shutterstock