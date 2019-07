Loe katkendit anonüümse Eesti autori erootilisest romaanist «Cougar»

Polnud kahtlustki, et tänasel imelisel jõuluööl, ajal, mil sünnivad imed ilma langevate tähtede ja sõnajalaõiteta, sai võtta Haapsalu ühes kitsa Vaikse kalda tänava puitpitsilises majas toimuva kokku vaid ühe sõnaga – armastus.

Armastus oli see, millega täitis mees Viktoriat, mitte looduse poolt külge pitseeritud mehelikkuse verstapostiga. Ka see oli armastus, millega kammitses end hoidma tagasi, et mitte jõuda enne lõppu, kui oli seda teinud naine. Armastus oli seegi, mille ees kummardus aupaklikult seesama armutung, mille Viktoria noormehes ise kunagi ellu oli kutsunud. Armastus, mille kohta ennist Lisbeth lihtsameelselt lossi juures pargipingil istujatelt küsinud oli. Mis oli tegelikult kogu aeg nendega, piiludes hommikuti päikesekiirtena kardina tagant ning kriuksudes päeva lõpul võtmena lukuaugus.