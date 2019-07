«Ma olin paks. Kole ja paks. Mis siis imestada, et ta mu maha jättis!»

Ja siis – lõpuks ometi – tuli raja allamäge kulgev osa. Jumal tänatud! Viimaks ometi ajutine kergendus eelmise kahe miili (kui sedagi) kopse lõhestavast alandusest. See osa hakkas mulle natuke (aga tõesti ainult natuke) meeldimagi, kuna kõigest hetkeks võisin teeselda, et olen jooksja. Ma võisin Manor Heath Parki ühest küljest näiliselt lausa alla hõljuda ja jätta mulje, et see polegi ränkraske. Ma võisin hakata õrnalt tajuma, mida tähendab «tunda tuult oma juustes puhumas», ja võib-olla just siis hakkas minus vaikselt idanema tänu jooksmisele vabaduse tunnetamine. Aga miks ei võiks kogu rada olla allamäge? See tundus nii ebaaus.

Kui ma olin taas tasasel pinnal, ootas mind ees veel poole miili pikkune rühkimine ema juurde. Tema maja sissesõidutee nähtavale ilmumine tundus iga kord nagu Londoni maratoni finišijoone nägemisulatusse jõudmine. See andis mu teadvusele visuaalse vihje öelda kehale ilma igasuguse keerutamiseta, et see on omadega läbi ega suuda enam sammugi teha. Ja tõde on see, et iga jumala kord, kui ma välisuksest sisse astusin, tundus mulle, nagu oleksin oma isikliku maratoni läbinud. Ma olin võitu saanud neist deemonitest oma peas, kes ütlesid, et mul ei tasu isegi proovida.

«Kas sul oli tore, kallis?» hüüdis ema ülakorruse vannitoast ning trepist roomas alla terav puhastusvahendi lõhn, mis teavitas emalikust koristusmaaniast.

«Ei. See oli kuramuse jube,» hüüdsin talle üles vastuseks.

Miks valetada?

Ma ei tundnud muutumiseks mingit sügavale juurdunud iha «ennast leida» ega ajanud mind elevile väljavaade tänu oma äsjaleitud vabadusele ja «See tüdruk suudab» positiivsele enesesisendusele teistele muljet avaldada, vaid – pettumust valmistavalt – mind motiveeris see, et ma uskusin siiralt ja kogu südamest, et ma pole piisavalt hea, et ma ei kõlba. Võiks öelda, et iha muutuda oli mingisugune iseenda karistamine – ja vajadus olla midagi muud kui see, mis ma olin.

Mind oli maha jäetud. Ma olin saamatute hulka heidetud ja – kuigi tagasi vaadates näen, et mu eks oli täielik persevest – uskusin tol ajal, et see oli minu süü, kuna ma olin end käest lasknud. Ma olin paks. Kole ja paks. Mis siis imestada, et ta mu maha jättis! Ma ise oleksin end ka maha jätnud! Seda on kohutav tunnistada, aga isegi siis võtsin süü enda peale. Mitte ainult oma suhte pärast, vaid ka selle lõppemise pärast. Ma ei tähistanud seda ega tundnud vabadust, ma pöörasin iseenda vastu ja hakkasin end hoopis veel rohkem vihkama.