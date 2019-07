Varjunime taha peituv erootikakirjanik Helene Moss: pidin Jesper Parve käest seksistseeni kirjeldamiseks luba küsima

Olen hinganud viimased poolteist aastat iga päev kirjutamise rütmis, ilma milleta ei oskagi enam elada. See, et ma tegelen samas arvete, reklaamikampaaniate, tulevikuvisioonide kujundamise ja lõputute läbirääkimistega nii raamatute müügi osas siinpool piiri kui autoriõiguste loovutamisega Eestist väljapoole, ei tee minust rahvusvahelist ärijuhti. Kui ma ei kirjutaks, ei oleks ka midagi planeerida, kellegagi tingimuste üle vaielda ega kuhugi arveid esitada. Juuretasandil olen ja jään ma ikkagi tillukeseks loojaks, kellel ripub sule otsas lugu, mis enne rahule ei jäta, kui paberile on saanud.

Ka «Cougarile» tuleb kunagi järg, aga kuivõrd lõpeb juba praegu triloogia tegevus aastal 2025, ei ole sellega kiiret.

Kust tuli mõte kirjutada raamatud päevikuvormis, liiatigi veel kuupäevadega, mis meid ajas ette viivad?

Võtan omaks, et nii mõnedki tulevikus aset leidvad kuupäevad ja sündmused on viidud kokku eelarvamuse pealt, aga siin tuleb arvestada asjaoluga, et tegu on ilukirjandusliku, mitte teatmeteosega. Nii lihtsalt kujunes. Et Haapsalus 2025 aasta kevadel jälle rongid sõidavad, on vägagi tõenäoline. Tehnikaimedest jäi kolmas raamat puutumata põhjusel, et see on keskendunud inimeste tunnetele, mitte kujuteldavale tehnikapargile, à la mobiiltelefon, mis suudab edastada lisaks pildile ka erinevaid lõhnu. Elu mõte ei seisne aatomites, vaid armastuses.

Otsus lüüa läbi omal käel, anonüümsena, tundmatu kirjanikuna, ilma ühegi kontakti ja võimaluseta seda enda pärisnime ja näo alt reklaamida, teades juba ette, et ma ei saa viia läbi raamatuesitlusi, ei tulnud kergelt.

Olete ise raamatu kirjastaja. Kui kergelt selline otsus tuli?

Ei saa öelda, et see mu esmane valik oli. Käisin esimese raamatu käsikirja valmides kosjas Tänapäeva ja Rahva Raamatu kirjastustel, et aga meie nägemused ei ühtinud, koostööks ei läinud. Otsus lüüa läbi omal käel, anonüümsena, tundmatu kirjanikuna, ilma ühegi kontakti ja võimaluseta seda enda pärisnime ja näo alt reklaamida, teades juba ette, et ma ei saa viia läbi raamatuesitlusi, ei tulnud kergelt.

Kui tihti olen ma vaarunud päeva lõpul voodisse, ainsaks seljataguseks vaid eneseuhkuse riismed ja siis järgmisel hommikul jälle nullist alustanud. Samas ei saa öelda, et see poleks ennast õigustanud – müüginumbrid, mida raamatupidamine täna näitab, kõneleb faktist, et esimesed kaks raamatut on end juba lühikese ajaga bestselleriks müünud, saavutades ka edetabelites esimese koha. Rahvas armastab Viktoria lugu, ootab väga viimast raamatut. Alles hiljuti kirjutas mulle üks naine, et tema ootab juba kannatamatult «Cougarist» filmi, mis pani mind seda enam muigama, et kolmas osa polnud veel ilmunudki. Selline toetus on äärmiselt südantsoojendav.

«Cougar» III osa, alapealkirjaga «Võitlus» FOTO: Raamat