Raamatusoovitus: mõnusalt mahukas ülevaade Mary Stuarti elust

1542-1587, Prantsusmaa, Šotimaa ja Inglismaa. Mary Stuart sündis Linlithgow' palees 8. detsembril ning vaid 6 päeva hiljem sai temast isa surma tõttu kuninganna. Šoti troonile tuli naine küll palju hiljem. Lapsepõlve veetis ta Prantsusmaal Henri II õukonnas ning abiellus 1558. aastal tulevase Prantsusmaa kuningaga. Lühikest aega oli Mary Prantsusmaa kuninganna, kuid seejärel tema abikaasa suri ning naine pöördus tagasi Šotimaale, et lõpuks hõivata troon, mis talle juba sünnijärgselt kuulus. Riigi valitsemise muutsid keeruliseks nii vastuseis katoliiklaste ja protestantide vahel kui ka lordid, kes võimu enda kätte tahtsid. Nad olid juba mässanud ka Mary ema vastu, kes peale kuninga surma reagendina valitses. Allakäik algas Mary teise abikaasa lord Darnley mõrvaga ning lõppes tema ligi 20-aastase vangistusega Inglismaal ning pea maha löömisega.

Neid inimesi, kes šotlaste kuningannast Mary Stuartist kunagi kuulnud ei ole, leidub Euroopas ilmselt vähe. Naine on Šotimaa kuulsaim monarh ning temast põlvneb kõik hilisemad Inglise ja Ühendkuningriikide troonipärijad, sealhulgas muidugi ka Elizabeth II. Hiljuti lugesin Gristwoodi teost «Kuningannade mäng», kus Mary Stuartist ka põgusalt juttu oli, aga tahtsin täpsemalt teada, miks see konkreetne kuninganna ikkagi nii kuulsaks on saanud. Huvi raamatu vastu süvendas ka selle põhjal valminud film «Mary, Queen of Scots», mis eelmisel aastal linastus. Ma ei ole kahjuks ikka veel seda vaadata jõudnud.

«Mu süda on minuga: Šotlaste kuninganna Mary Stuarti elu» on hästi kirjutatud, sest kuigi ta pakatab ajaloost, ei jää loetu kuivaks, vaid haarab kaasa. Juba proloog haarab kogu tähelepanu, sest selles lüüakse Mary pea maha. Alles seejärel hakkab selguma, mis kuninganna hukkamiseni viis. Mulle meeldis, et raamatus oli kogu naise elulugu, mitte ainult Šoti troonil veedetud aeg. Näiteks huvitas mind Mary Prantsusmaal veedetud lapsepõlv.

Vahepeal esines küll ka peatükke, mis olid minu jaoks igavad ning nii väga kaasa ei haaranud. Ühed sellised olid näiteks pikad poliitilised arutelud selle üle, kellega Mary abielluma peaks. Lugemise venimist põhjustas ka see, et tegelasi palju ning neile viidati pigem tiitli kui nime järgi. Samuti oli ohtralt tegevuspaiku, mille vahel Mary reisis. Imestama pani, kuidas tol ajal ühest lossist teise liikudes ka mööbel kaasa võeti. Maryl oli veel eriti palju vara, mida ta ringi liigutas.

Kui lõpuks põhiliste intriigide ja atentaatideni jõuti ning kõik lörri läks, muutus lugu eriti põnevaks. Autor arutleb osavalt tegude ja põhjuste üle, toob välja ajaloolistest dokumentidest selged faktid ning üritab täita ka lünki. Teoses on muide ka detaile, mis on sadu aastaid olnud varjatud ning alles hiljuti välja tulnud. Elasin Maryle kaasa ning kurvastasin, et talle selline saatus varuks oli. Esines palju halbu kokkusattumusi, ebaõiglust, kehvi valikuid ja lihtsalt öeldes, ajastu oli selline, täis konflikte.

Alustasin raamatu lugemist vahetult enne oma Šotimaa reisi, et selleks ette valmistuda. Palju põnevam on uusi kohti avastada, kui tead nende ajaloolist tähtsust. Eelmistel piltidel on näiteks Stirlingi loss, kus ristiti Mary poeg ning tulevane Šoti ja ka Inglise kuningas James. Enamiku raamatust lugesin läbi siiski pärast reisi, kui lugemine läks värskete elamuste najal ludinal, sest silme ette tulid pildid nii loodusest kui ka lossiruumidest.

John Guy on 1949. aastal sündinud briti ajaloolane. Ta on spetsialiseerunud Tudori ajastule ning on tuntud selle poolest, et hindab ajalugu ümber.