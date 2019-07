Toode kõige suurematele raamatukoidele: rannatool, mis võimaldab mugavalt kõhuli lugeda

Rannatoolil on augud, millest saab käed läbi pista, ja polsterdatud äärtega avaus, kuhu saab toetada pea. Nii näeb läbi augu mugavalt raamatut lugeda, keha on lõdvalt ja päike ei paista silma.

Kuigi selline rannatool ei ole uus toode, on see nüüd veebiavarustes populaarseks saanud. Amazonis kiidavad kliendid tooli ideed, kuid kurdavad, et seda on raske kokku panna ning see laguneb kergesti ära. Pealegi maksab rannatool üsna palju, umbes 50 eurot.