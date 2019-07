Kõige pikem audioraamat, mis seni on tehtud

Takaaki Yoshimoto on Jaapani filosoof, poeet ja kirjanduskriitik, kirjutab Bookstr. Tema audioraamat «50 Lectures» (eesti keeles «50 loengut») sisaldab loenguid, mis on salvestatud 1960ndatel ja 70ndatel aastatel. Takaaki Yoshimoto on tuntud Jaapani kirjaniku Banana Yoshimoto ja karikaturisti Haruno Yoiko isa.