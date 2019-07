George R.R. Martin lubab, et «Troonide mängu» fännide viha raamatu lõppu ei muuda

Viimane raamat «Tants lohedega» sarjast «Jää ja tule laul» ilmus 2011. aastal. Kuigi raamatute põhjal loodud telesari on lõppenud, on sarja kaks viimast raamatut «The Winds of Winter» ja «A Dream of Spring» veel ilmumata. Autor on lubanud, et pingutab ja kirjutab nii kiiresti kui võimalik.

Väljaandele Entertainment Weekly intervjuud andes kinnitas George R.R. Martin, et telesarja lõpu äärmiselt halb vastuvõtt ei mõjuta seda, kuidas ta raamatusarja kokku võtab. Üldjoontes jääb sisuliin samaks.

«Internet mõjutab seda kõike sellisel määral nagu varem kunagi ei mõjutanud,» tunnistas Martin. «Nagu Jon Snow põlvnemist. Raamatutes oli selle kohta varaseid vihjeid, aga vaid üks lugeja sajast oskas otsad kokku panna. Enne internetti oli sellega kõik korras – 99 lugeja jaoks oli Jon Snow päritolu paljastumine suurepärane süžeepööre. Aga internetiajastul, kui isegi vaid üks inimene sajast nuputab selle välja, siis kirjutab ta sellest veebis, teised 99 loevad ja mõtlevad, et oh, nii ongi. Äkitselt on see pööre, mis sa oled lõpu jaoks üles ehitanud, maailmale valla.»

Kirjanik tunnistas, et seetõttu tekkis tal kiusatus tulevates raamatutes lugu muuta, nagu midagi oleks tuksi keeratud ning seda tuleks parandada. «Aga see on vale. Kui oled plaaninud teatud lõppu ja otsustad äkitselt suunda muuta vaid seepärast, et keegi arvas selle ära või et see inimestele ei meeldi, siis see rikub kogu struktuuri ära. Seega ei, ma ei loe fännilehti. Ma tahan kirjutada raamatut, mida ma olen kogu aeg plaaninud. Ja kui see välja tuleb, siis võib see neile meeldida või ka mitte meeldida.»