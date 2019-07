Miks tuleks lugeda just 15 lehekülge päevas?

Veelgi olulisem on aga see, et kui püstitada endale eesmärgiks iga päev veidi lugeda, kasvab sellest välja harjumus. Nii nagu palju muuga – pilli harjutamisega, trenni tegemisega – on tähtis järjepidevus. Kui näed raamatut, mida tahaksid väga lugeda, kuid mõtled, et sul ei ole selleks praegu nagunii aega, siis võid selle lugemist edasi lükata päevi kui mitte nädalaid. Pühendudes rutiinile on sul lihtsam keskenduda teema, tegevusliini ja karakterite mõistmisele. Kindlasti oled märganud, et kui sul on raamat pikaks ajaks pooleli jäänud, on hiljem raske meenutada, millest jutt käib. Iga päev lugedes seda probleemi ei teki.