Galerii: kõige Instagrami-sõbralikum raamatupood

The Last Bookstore ostab kokku ja müüb kasutatud raamatuid ning heliplaate. USAs on üha rohkem väikeseid raamatupoode oma uksi sulgenud, sest poeketid võtavad kliendid üle. Kuigi The Last Bookstore on California suurim raamatupood, ei ole sellegi tulevik kindel. Poe kodulehel on suisa hoiatus: «Me ei ole siin igavesti, mida sa ootad?»