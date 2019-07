Kõlvatu vandaal käib poes raamatuid katki rebimas

Esmalt arvati Demelza heategevuslikus raamatupoes, et lõhkujaks on mõni üleannetu laps või vimkavend, kes on igavusest veidi kaupa lõhkunud. Mõne aja pärast avastati aga üha rohkem rikutud raamatuid ning nädalas tuli välja 10-15 rebitud lehtedega teost. Tänaseks on vandaal rikkunud juba üle saja raamatu, edastab The Guardian.

«Me arvame, et see on kestnud juba mitu kuud, aga raske on öelda,» nentis poe juhataja Ryan Campbell. «Kui sa leiad kasutatud asjade poest rebitud lehtedega raamatu, siis ei tekita see erilisi küsimusi, mistõttu võttis aega, enne kui me asjast sotti saime.»

Peagi said müüjad aru, et vandaalil on kindel käekiri. Ta rebib raamatus lehti pooleks horisontaalselt ja lehe keskelt. Vahel võtab pool lehest ka endaga kaasa.

Raamatupoes kahju avastatud Nick Rogersi sõnul rikub vandaal peamiselt krimikirjandust, aga vahel ka spordi- ja reisiraamatuid. Enamasti on raamatutes lehed katki rebitud horisontaalselt, vahel on need täiesti välja rebitud. Ühtegi kahtlaselt käituvat klienti ei ole veel tabatud.

Vähemal määral on tegutsenud kaak ka kohalikus raamatukogus, kus ta viimase poole aasta jooksul on rikkunud 20 raamatut. Kuigi hoones on turvakaamerad, ei ole rikkujat tabatud.

Rogersi sõnul ei ole lugu sugugi naljakas, sest rikutud raamatuid nad müüa ei saa ning 20-30 teost on väikepoele juba suur kahju. Kokku on aga kaak lõhkunud juba 100 raamatut. Kuna heategevuslik pood toetab oma tegevusega laste vaimsete haiguste ravi, on abivajajad ilma jäänud sadadest naeltest.