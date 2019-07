Top 12: suurlinnad, kus laenutatakse kõige rohkem raamatuid

Statista andmekogujad tegid World Cities Culture Forum andmetele toetudes ülevaate sellest, kui palju maailma suurlinnades raamatuid välja laenatakse. Nagu allolevast infograafikust näha, võtsid Tokyo elanikud 2017. aastal raamatukogust ligi 112 miljonit raamatut. Teisel kohal on Shanghai, kus laenutati 2016. aastal 86 miljonit raamatut. See on edetabel, kuhu Eesti mitte kunagi ei pääse.

You will find more infographics at