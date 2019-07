Esimene eeskuju, tänu kellele Neil Gaiman tahtis kirjanikuks saada

«C.S. Lewis oli esimene inimene, tänu kellele ma tahtsin saada kirjanikuks,» vahendab Lithub Gaimani ülestunnistust. «Ta tegi mind teadlikuks kirjanikust, et keegi seisab nende sõnade taga, et keegi jutustab seda lugu.»

«Ma arvan, et ehk oli see Lewise geniaalsus, mis tegi tema maailma mulle reaalsemaks kui oli see, milles ma elasin,» tunnistas ta, kuidas jõudis tõdemuseni, et soovib ise ka selline looja olla. «Ja kui kirjanikud võivad kirjutada Narnia lugusid, siis tahan mina ka olla kirjanik.»