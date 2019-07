Võtikvere raamatuküla kirjandusfestival toimub juba 20. korda

Võtikvere raamatuküla on iga-aastane raamatupidu Võtikvere külas. Raamatuküla algataja ja vaimne mootor on kohalik kirjanik ja filmitegija Imbi Paju. Alates 2000. aastast on raamatukülas iga aasta augustis toimunud mitmesaja osalejaga kirjanduslik vabaõhusalong ja raamatulaat. Nii korraldajad kui ka esinejad osalevad tasuta või väikese tasu eest kultuuritalgute korras.