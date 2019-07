Kuidas vältida ärakasutamise ohvriks langemist?

Oleme kõik kuulnud lugusid meistermanipulaatoritest, abielulubaduse abil raha välja petjatest, kelmidest. Kuidas ta küll mind niivõrd osavalt ära pettis, tavatsevad ohvrid küsida. Kuidas ma aru ei saanud, et ta on kelm?

Nad teesklevad, et on tavalised inimesed, aga tegelikkuses on röövloomad inimnahas. Need indiviidid teevad lõpuks kahju enamikule ja sageli ohver isegi ei tea, kes kogu selle jama taga peitub. Oled kindlasti mõnega neist kokku puutunud. Sellest raamatust saad teada, kuidas neid ära tunda, end kaitsta ja nendega ennastsäästvalt suhelda.