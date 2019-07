Lepatriinu: olen üks nendest, kes vaatas filmi ja pahurdas, et raamatus küll nii ei olnud!

«Dan Browni teosed on mul kõik korduvalt läbi loetud,» räägib Lepatriinu. «Esimene, mille tema teostest avastasin oli «Inglid ja Deemonid» ja arvan, et olin siis 15-aastane noor ning pigem väidan tänaseni, et tegemist on mu lemmikraamatuga. Olen üks nendest, kes vaatas filmi ja pahurdas: «Raamatus küll nii ei olnud!»»