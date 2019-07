Tartu Kunstimajas avatakse Heldur Viirese illustratsioonide näitus

Konrad Mäe stuudio kapis seisis aastaid vana pruun kohver, mis oli täis Heldur Viirese ilukirjandusteoste jaoks loodud illustratsioone 1960ndatest 1980ndate alguseni. Need on enamasti kollaažid ning kasutatud on ka omavalmistatud faktuuride ja mustritega pabereid. Kokku on kleebitud imepisikesi detaile ning selgema vormi või parema kompositsiooni otsinguil sageli mitmete kihtidena. Samas säilitavad pildid oma kunstilise terviklikkuse. Kokku on Viires illustreerinud enam kui paarsada teost.