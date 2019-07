Juhan Peegli sõjaromaan jutustab 1941. aasta suvest Eesti territoriaalkorpuse võitleja silmade läbi

Sõjamälestustele tuginedes on valminud Peegli sõjaromaan «Ma langesin esimesel sõjasuvel» milles autor kirjeldab 1941. aasta suve Eesti territoriaalkorpuse võitleja silmade läbi. Tekst on valminud pika aja kestel aastatel 1966 – 1978. Raamatuna ilmus see 1979. aastal, aga ajalehe Sirp ja Vasar joonealusena juba aasta varem.