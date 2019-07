«Veel mitte.»

«Katoliiklaste jõledad häbiteod peavad saama korralikult karistatud. See, mida nende kohta räägitakse, ei jää põrmugi alla Prantsuse mässu kõige hullematele liialdustele.»

«Kõikidele häbitegudele järgneb karistus ... või vähemasti kättemaks. Iial pole võimalik teada, kes on alustaja – põhjuste ja taga­järgede jadal, kui see on kord juba käivitunud, ei tule ega tule lõppu.»

Härra Whitworth pööras pilgu akna tagant õõtsudes ja vappudes mööduvale maastikule. «Ma muidugi tean, et too teie Pitt pooldab katoliikluse emantsipatsiooni. Õnneks pole lootagi, et see parlamendis läbi läheks.»

«Arvan, et teil on õigus. Kahtlen ainult, kas selle üle on ikka põhjust rõõmustada. Kas ei usu me siis kõik üht ja sedasama jumalat?»

Härra Whitworthil oli küll hoopis teise kujuga nina kui kapten Poldarkil, aga see ei takistanud tal vestluskaaslast nördinult üle selle kõõritamast – kuidas julges too mees temaga usuküsimustes vaielda – ning mõneks ajaks jäi vestlus soiku. Kummatigi polnud noor pastor säärane mees, kes lasknuks end väikestest torgetest häirida, ning pärast seda, kui tõld oli viieks minutiks peatatud ning kutsar ja paar katusel sõitnud meest olid teele langenud oksa kõrvale tirinud, lausus Whitworth: «Ma peatusin kaks ööd Carlyonite pool. Kas tunnete neid?»

«Nimepidi.»

«Tregrehan on väga mugav ja ruumikas maja. Mu isa ja ema olid Carlyonitega head tuttavad ning olen seda tutvust jätkanud. Neil on väga hea kokk, tõesti lausa varandus.»

Kapten Poldark heitis pilgu härra Whitworthi kummuvale kõhule, kuid ei lausunud sõnagi.

«Nende tallepraad – erakordselt hõrk ... mõistagi spargli ja röstitud vasikasüdamega. See, mis söömaaja nauditavaks muudab, on toitude koosmõju. Aga kätt südamele pannes ei oska ma praegu öelda, kas see ikka oli parem kui keedetud vasikafilee salvei- ja rosmariinitäidise ning nende enda retsepti järgi valmistatud magusa kastmega. Ütlen oma naisele alatasa, et tähtsad pole ained, millest toit tehakse, vaid see, kuidas need kokku pannakse.»

«Loodan, et teie naine on terve.» Vähemasti see tundus olevat ohutu kõneaine.

«Tal on melanhoolne meelelaad. Doktor Behenna on jõudnud nüüd järeldusele, et põhjus on põrnas. Mu poeg on tänu jumalale terve kui purikas. Ma pole eales näinud tublimat kaheaastast. Pole veel kakski. Kena, ilus poiss …» Härra Whitworth kratsis ennast. «Hoopis teine tera kui too vaene väike hädine olevus, kelle Enysed ilmale tõid. Öeldakse olevat kehalt kõhn ja nõrguke ja hirmus suure peaga ning muudkui ilastavat päev otsa ... Ma ütlen teile, et see tõld on kirpe täis. Mul on õrn nahk ja eriti tundlik just kirpude vastu. Pisimastki hammustusest tekivad kohe ginisuurused plekid.»

«Peaksite proovima doktor Leachi suitsutuspulbrit, söör,» soovitas südame rindu võtnud ametnik. «Seda kasutatakse kõige paremates majades.»

Whitworth vaatas ametnikule põlastavalt otsa. «Tänan teid, söör. See ei ole mulle uudis.»