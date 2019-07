8 asja, mida sa Jane Austeni kohta varem ei teadnud

Lady A varjunime kasutanud Austen kirjutas esmalt lugusid oma perele ja sõpradele lugemiseks, tema esimene teos anti välja rohkem kui 100 aastat pärast ta surma, aastal 1922. Austeni teoste hulka kuuluvad «Mõistus ja tunded» (Sense and Sensibility, 1811), «Uhkus ja eelarvamus» (Pride and Predjudice, 1813), «Mansfield Park» (1814), «Emma» (1815) jpt.

Enamasti kirjutas Jane Austen oma vanemale õele Cassandrale. Pärast Austeni surma Cassandra põletas pea kõik kirjad ära, et keegi teine neid lugeda ei saaks. Oletatakse, et ta püüdis niimoodi takistada pere siseasjade avalikuks tulemist.

Esimene teos, mis Austen täiskasvanuna kirjutas, kandis pealkirjas «Susan». Hiljem sai sellest «Northangeri kloostri» üks osa. Suurt varandust aga kirjanik oma töö eest ei saanud – tänapäeva ümber arvutades on see umbes 270-320 eurot.

Austeni vennapoeg väidab, et kirjanik suri tõenäoliselt süütuna ja et ta ei armunudki kunagi. Teised on aga väitnud, et Jane’il oli palju silmarõõme ning talle meeldis flirtida. Kirjanik Mary Russell Mitford kirjutas koguni, et Jane Austen oli väga ilus ja jahtis teiste abikaasasid. Ühest Austeni kirjast pärineb lause, mis seda kinnitab: «Ma ei abiellunud kunagi, sest ma ei kohanud kedagi, kes oleks olnud väärt flirtimisest loobumist».