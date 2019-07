Cressida Cowell: lastele loovuse õpetamisel on raamatud paremad kui filmid

Cressida Cowelli raamatuid on müüdud üle 11 miljoni eksemplari ja neid on tõlgitud 38 eri keelde. Äsja esitati ta Inglismaal Waterstone’i poeketi lastekirjanduse auhinna laureaadiks aastatel 2019-2021. Cowell on järjekorras üheteistkümnes, tema eellane oli viimased kaks aastat Lauren Child.

Olulise rolli puhul avaldas kirjanik kümnepunktilise harta, mis on ühtlasi tegevusnimekiri kaheks järgnevaks aastaks. Sel ajal püüab ta enda sõnul edastada olulisi sõnumeid, mis aitaks arendada laste lugemust ja loovust.

Cressida Cowelli põhikirja järgi on igal lapsel õigus:

Lugeda naudingu pärast

Pääseda ligi uutele raamatutele koolis, raamatukogus või raamatupoes

Saada nõu koolitatud raamatukogutöötajalt või -müüjalt

Omada oma raamatut

Näha teoses iseenda peegeldust

Kuulata, kuidas talle ette loetakse

Valida (teatud määral), mida lugeda

Olla loominguline vähemalt 15 minutit päevas

Käia vähemalt korra aastas kirjanikuga kohtumise üritusel

Elada planeedil, kus saab lugeda

Cressida Cowell auhinna väljakuulutamisel oma harta taustal. FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Väljaandele The Guardian intervjuud andes tunnistas autor, et tema ülesanne ei ole lihtsamate killast. Koolide õppekavades ei saa kergekäeliselt muudatusi teha, sest süsteem on keeruline ja eksimustel on rasked tagajärjed.

«Lugemine on meedium, mida me ei tohi kaotada,» sõnas ta. «Mulle meeldivad filmid ja telekas, aga need lähevad võluväel lastele pähe, seevastu raamatud nõuavad pingutust. Raamatud võivad väga kergesti kujutada midagi sellist, mis paneb lapse ennast rumalana tundma – aga kuidas sa saad armastada midagi, mis paneb sind end rumalana tundma?»

Oma peamiseks eesmärgiks peab Cowell laste sütitamist, et nad satuks lugemisest sama suurde vaimustusse kui filmidest ja televiisorist.

Cowell on veendunud, et raamatutes peitub elumuutev võluvägi, mida filmid ei suuda kunagi samal määral edasi anda. Lugemine õpetab lastele tema sõnul empaatiat, loovust ja intelligentsust.