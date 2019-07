Tunned huvi veganluse vastu? Need 10 raamatut aitavad selle maailmaga tutvuda

Raamatu autor ja tuntud loomade käitumise uurija Jonathan Balcombe on ise vegan, aga veganlusest selles raamatus tegelikult juttu pole. Kuid kuna veganluse aluseks on loomade austamine ja nende vastu suunatud vägivalla lõpetamine, sobib see silmiavav teos lugemiseks ka igale veganist loomasõbrale. Raamatust tutvustatakse meile kalade imepärast ja mitmekülgset elu. Saame teada, et kalad armastavad massaaži, neile meeldib mängida ja õppida ning nad naudivad muusikat. Purustatud saavad paljud kalade kohta käivad müüdid, näiteks see, et neil on lühike mälu. Kalad ei ole mitte pelgalt elus, vaid neil on elud, näitab Balcombe meile oma põnevas teoses.