Juht on iseenese arengu vedur – 5 lugemissoovitust juhile, kes soovib vaimu erksa hoida

Raamatute lugemine on vaimne puhkus, mis täidab enda eesmärki aasta läbi – laiendab silmaringi ja arendab. Kui aga just suvel tekib rohkem vaba aega, tasub pilk heita värskemale uudiskirjandusele, samuti väärtustada vanu klassikuid. On ju ka juhtimine elukutse, mis põhineb kindlatel, aastatuhandete pikkusel praktikal.

Minu jaoks on raamatute lugemine hea viis, kuidas end nii inimese kui ka juhina arendada. Juht on iseenese arengu vedur – teisi toetades ja juhtides ei tohi ära unustada ka enesetäiendamist. See ei tähenda ilmtingimata, et alati peaks haarama vaid kitsalt juhtimisteemaliste teoste järele. Juhil peaks olema oskus vaadata laiemat pilti, mistõttu aitab silmaringi laiendada just mitmekesisem raamatute valik. Ise juhina töötades olen võtnud eesmärgiks, et loen kahe-kolme raamatu kohta ühe juhtimisspetsiifilisema teose, jättes ruumi ka teiste valdkondade kirjanduse jaoks.

Paratamatult ei saa ega peagi võtma raamatutarkust üks ühele ja kõike oma praktikasse lõimida. Oluline on enda jaoks leida üles need terad, mis just sulle on vajalikud ning millest saad panna tükk tüki haaval kokku pusle tänases keskkonnas vajalikke teadmisi – kuidas kasutada neid teadlikult oma töös või laiemalt elus. Oskus neid osi siduda on väga individuaalne ja kujuneb elu jooksul. Seetõttu ei ole kunagi ühesugust lugemiskogemust ja see ongi kõige suurem väärtus omaette.

Seega võib juhile soovitada seinast seina lugemist ja seetõttu ei seisa järgmises nimistus kõigi teoste pealkirjades sõna «juht» või «juhtimine» – ja ei peagi. Muide, ka ulmeraamatutest võib leida häid juhtimispõhimõtteid. Järgnevalt on aga välja toodud viis teost, mille hulgast leiab nii ilukirjandust, huumorit kui ka inspireerivaid ja samastumisvõimalusi pakkuvaid eluloolugusid.

«Sõjakunst. Maailma kuulsaim juhtimise strateegia käsiraamat», Sun Zi (2016)

Seda raamatut loetakse üheks esimeseks juhtimisstrateegia raamatuks ning usun, et 2500 aastat tagasi kirja pandud juhtimise strateegia nõuanded võiksid olla ka tänapäeva juhi lugemislaual. Paljud põhitõed, mis kehtisid aastatuhandeid tagasi, on täiesti omal kohal ka tänapäeval. Need on põhimõtted, mis ajas ei muutu, kuid omaette kunst on need panna tänasesse konteksti – see on ka üks selle raamatu võlusid. See on raamat, mida iga juht võiks korragi elus sirvida või täielikult läbi lugeda. Kindlasti ei ole see kõige lihtsamini loetav, sisu nõuab süvitsi minekut ja mõtte taha nägemist, kandes lugeja ajastusse, millest teos kõneleb.

«Juhtimise viis taset», John C. Maxwell (2017)