Ehe ja aus lugu depressioonist ning selle ravist

«Initsiatsioon nimega depressioon» räägib valusa aususega autori kogemustest depressiooniga – tema vaimse tervise teekonnast, mis jõudis ravini psühhiaatrihaiglas, ning järkjärgulisest paranemisest, eneseotsingutest ja -leidmisest, lapsepõlvest ja õnnest. Samal ajal on tegemist ka ilusa armastuslooga, mis kirjeldab, kuidas autori suhted muutuvad nii enda kui teistega üha aktsepteeritavamaks ja armastavamaks, ausamaks ning vabamaks. See on lugu elu mõttest ja inimeseks olemisest.