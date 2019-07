Amazon võttis homofoobsed pseudoteaduslikud raamatud müügist maha

Dr Nicolosi meetod on teadlaste poolt ümber lükatud ja teatud määral isegi ebaseaduslik. Sisuliselt on tegu pseudoteadusliku meetodiga, mille eesmärgiks on homoseksuaalsed heteroteks muuta. Raamatud nagu «A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality» ja «Reparative Therapy of Male Homosexuality» eemaldati Amazoni müügiplatvormist, kuid USA vabariiklased ei ole sellega rahul ja nõuavad raamatute tagasi müüki laskmist, edastab Book Riot.

Rühm konservatiivide lobiste on võtnud nõuks Amazoni survestada, et katoliiklasest psühholoogi teosed jälle müüki panna. The Vice andmetel on vabariiklaste leeris ärgitatud inimesi Amazoniga ühendust võtma, et nad «tsensuurist» loobuksid. Nende meelest ei rikkunud dr Nicolosi teosed Amazoni reegleid ning ettevõte on valinud tsensuuri tee.