Mida kujutab endast vaikne raamatuklubi?

Torontos on loodud vaikne raamatukogu just sellistele introvertidele, kes armastavad lugemist, aga rääkimist mitte nii väga. Klubi looja Vicki Ziegleri sõnul saab vaikne raamatuklubi kokku mõnes avalikus kohas, tavaliselt kuskil kohvikus, ja igaüks võtab kaasa raamatu, mida ta parasjagu loeb. Teos võib olla mis tahes formaadis ja kuigi enamasti on selleks päris raamatud, eelistavad mõned klubilised ka e-raamatuid või audioraamatuid.