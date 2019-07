Lugu sellest, kuidas tšetšeenid on Vene võimu trotsides ikka ja jälle oma identiteedi kaitseks relva haaranud

Oma teoses «Üksik hunt ja karu» uurib Moshe Gammer igipõlist Vene-Tšetšeenia vastasseisu, mille teetähisteks on Venemaa esimesed püüdlused laieneda lõunasse 16. sajandil, Venemaa algatatud vallutussõda 19. sajandi alul ja selle tagajärjel puhkenud tapatalgud, millest oma isiklikele kogemustele tuginedes on kirjutanud Kaukaasias armeeohvitserina teeninud Lev Tolstoi, ning NSV Liidu lagunemisele järgnenud sõjad Venemaa ja Tšetšeenia vahel. Autor annab kõikehõlmava ülevaate tänapäeva Tšetšeenia ajaloost, rahvast ja kultuurist ning Vene/Nõukogude mõjust ja moderniseerumisest kui teguritest, mis on kujundanud tšetšeenide enesekäsitust ja õhutanud neis iseseisvuskirge.