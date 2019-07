See on Stephen Hawkingi viimane raamat, võiks isegi öelda manifest, mille on koostanud ta lähedased ja kolleegid tema märkmete põhjal. Tema esimest üldseletavat raamatut ajast «Aja lühiajalugu», mis ilmus 1988, on tänaseks trükitud 10 miljonit eksemplari. Raamatut tutvustab Marek Strandberg.