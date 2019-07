Põhjus, miks Roald Dahli «Charlie ja šokolaadivabrikut» esialgu rassistlikuks peeti

Kriitikud heitsid ette ka seda, et teose esmaväljaanne oleks võinud olla väga võimas rassiline allegooria, sest Dahl tahtis, et Charlie Bucket oleks mustanahaline laps, kes kukkus šokolaadivormi, millest Willie Wonka ta välja aitaks. Charlie oleks pidanud jääma lõksu ja peaaegu uppuma, kui talle šokolaad peale valatakse ja see kõvaks läheb ning talle suurt valu põhjustab. Allikate selgitusel pidi Dahli meelest vorm olema rassilise stereotüübi metafoor, kuna kahekümnenda sajandi alguses oli šokolaadi turustamine seotud imperialistlikke fantaasiatega ning tumedat nahka seostati sageli pruuni šokolaadiga.