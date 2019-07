Kuumalainetes on raamatukogudel täita üllatav ülesanne

Võimalus jahedas raamatukogus mõnusalt aega veeta on eriti hädavajalik neile, kelle tervisele võib kõrge temperatuur ohtlik olla ning kel kodus ei ole sellist jahutamise võimalust. Kõige vajalikum on see lastele ja eakatele ning inimestele, kel on kroonilisi haigusi või kes kannatavad uneprobleemide all.