Lastekirjanduse keskuses avatakse Mare Hundi juubelinäitus

Juubelinäitust ette valmistades leidis kunstnik, et tema loomingu läbivaks teemaks on mängud ja mänguasjad. Näitusel on võimalik tutvuda valikuga Hundi illustratsioonidest, raamatukujundustest ja tarbegraafikast ning huviline saab tema töid vaadates teadmisi nii Euroopa nukuajaloost kui Eesti talulaste mängudest. Tehnikatest on kõige enam kasutatud tušijoonistust ja kollaaži.