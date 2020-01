William Faulkner oli hea kirjanik, aga vilets postimees

On teada, et aasta pärast tööle asumist sai William Faulkner isegi palgatõusu, kuigi on arusaamatu, millega ta selle välja teenis, sest on säilinud palju tõendeid, et ta tegi oma tööd üsna halvasti. «Ma sundisin Billi seda tööd vastu võtma, kuigi ta tahtis loobuda ja oli selle vastu,» rääkis Phil Stone aastaid hiljem, kui David Minter kirjaniku elulugu kirjutas. «Ta oli kõige halvem postitöötaja, keda kunagi on nähtud.»